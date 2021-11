Réveillon de Salvador terá menos dias de festa se ocorrer, diz prefeito

Ainda sem a certeza de que será realizado, o Festival Virada Salvador terá o número de dias reduzido. A comemoração pela chegada de 2022 não ocorrerá em cinco dias, como aconteceu até o ano de 2019, e não terá grandes nomes da música ao contrário das edições anteriores.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a grade de atrações que tinha sido planejada em agosto não tem mais condições de ser cumprida e alguns artistas já cancelaram as participações por conta da incerteza do festival.

"Muitos já fizeram isso. Para o réveillon, o tempo é mais exíguo, e efetivamente precisamos tomar essa decisão com a antecedência maior que para o carnaval. Dificilmente nós teríamos condições, hoje, de realizar um Festival da Virada com cinco dias e com a presença de grandes artistas nacionais por eles já estarem contratados para se apresentarem em outras praças", afirmou.



Bruno não deu detalhes sobre quantos dias teria a festa ou quais artistas cancelaram a presença no festival, e lembrou que existe um decreto estadual restringindo a quantidade de público em eventos. "Estamos vendo o que é possível fazer. Temos hoje no estado uma liberação de eventos com apenas 3 mil pessoas. Não tem como fazer um evento aberto ao público com limite de 3 mil pessoas", disse.

A última edição do Festival Virada Salvador, ocorrida na passagem de 2019 para 2020, reuniu 2 milhões de foliões durante os cinco dias de festa. No dia 31 de dezembro, a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, recebeu cerca de 1 milhão de pessoas. O festival teve 49 apresentações artísticas e 70 horas de música.