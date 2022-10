Réveillon Praia do Forte contará com 14 shows em 5 dias de festa  

Réveillon Praia do Forte contará com super estrutura na Praia do Castelo (Foto: Divulgação)

O Réveillon Praia do Forte (@reveillonpraiadoforte), no litoral norte da Bahia, contará com 5 dias de festa, de 27 a 31 de dezembro. Na noite da virada, o público poderá aproveitar os shows de Bell Marques, Léo Santana e Timbalada.

O agito, com pé na areia, na Praia do Castelo, terá ainda outras grandes atrações. Pedro Sampaio, Mari Fernandes, Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Menos é Mais, Tuca Fernandes, Gusttavo Lima, DubDogz, Thiago Brava, Wesley Safadão e Durval Lelys completam a programação.





Giro empresarial

A empresária baiana Paula Frank (@paulafrankoficial) deu mais um passo importante na expansão de sua empresa no Brasil com a abertura, terça-feira, de uma loja-conceito na Torre Capital Building, anexa ao shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Com 120 metros quadrados, o novo espaço passa a funcionar como uma verdadeira extensão da casa do cliente. “Teremos atendimento humanizado, ambientes confortáveis para receber e uma cozinha servindo café da manhã, almoço e jantares com uma pitada regional, oferecendo uma experiência afetiva, sensorial, para nossos visitantes”, destaca Paula, que, em Salvador, possui lojas nos shoppings Barra e da Bahia.

Em torno de Jader Almeida

A Home Design (@homedesignmoveis) promoveu coquetel, quarta-feira, em torno de Jader Almeida ( @jaderalmeida). O designer veio à cidade especialmente para apresentar sua nova criação, a cama Dunne, concebida a pedido de Flavio Moura junto à famosa loja de móveis de Manuela Andrade e Mauricio Lins. O lançamento, apenas para convidados, aconteceu na mostra de decoração Casas Conceito, no Santo Antônio Além do Carmo, e reuniu nomes expressivos do segmento da Arquitetura e Decoração.

*Confira fotos do evento no aloalobahia.com.





Meninos Rei fotografa campanha em Milão (Foto: Jeremiah Defeated/divulgação)

Meu lugar é o mundo

Depois de desfilar sua mais recente coleção durante a semana de moda de Milão, a marca baiana Meninos Rei (@meninosrei), dos irmãos Júnior Rocha e Céu Rocha, fotografou um editorial pelas ruas da cidade italiana. Uma das locações foi a praça Duomo, disputado ponto turístico. “A intenção era mostrar em solo Italiano o contraste entres as culturas”, destacaram os estilistas. Os registros foram feitos pelo fotógrafo californiano Jeremiah Defeated.





Fórum Empresarial

O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve em Salvador na última segunda-feira. Por aqui, no Senai Cimatec, participou de palestra com 400 empresários do setor produtivo baiano, entre comércio de bens, serviços e turismo, indústria, agropecuária e transportes. A realização foi do Fórum Empresarial da Bahia e, na ocasião, Guedes apresentou as perspectivas da economia brasileira.





Festa em São Paulo

O arquiteto Sig Bergamin recebe para celebração em torno do aniversário do marido, o também arquiteto Murilo Lomas, quarta-feira, em São Paulo. A comemoração será realizada no Baretto Fasano e reunirá convidados de diversas partes do país. O Alô Alô Bahia estará presente.





Fábio Almeida (Foto: Divulgação)

Foco em ESG

O empresário Fábio Almeida, da Iessi Music Entertainment, será um dos palestrantes da Expo Carnaval Brazil, que acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções Salvador. A palestra de Fábio será no dia 15, a partir das 18h, com foco em ESG. “É inadiável pensarmos a gestão de todos os setores econômicos sob a ótica da sustentabilidade. Não é diferente na economia criativa, esse é um movimento real e os resultados positivos são imediatos. Levar esse tema à Expo Carnaval Brazil e contribuir para a ampliação desse diálogo é uma alegria para mim”, nos disse Almeida.