Réveillon: prefeitura não terá gastos com cachês de Ivete e Gusttavo Lima

O prefeito ACM Neto garantiu nesta quarta-feira (2) que não gastará um único real de dinheiro público com os cachês dos artistas que se apresentarão na festa online do reveillón de Salvador.

Ivete Sangalo e Gusttavo Lima serão as atrações da virada do ano. Os artistas se apresentarão no Forte São Marcelo, para evitar aglomerações, em evento será transmitido através dos canais digitais da prefeitura e pela TV Globo e pelo Multishow, das 22h às 2h.

"Gustavo e Ivete são, hoje, duas das maiores atrações do Brasil. Ambos reunidos, tocando na virada do ano em Salvador, em uma festa totalmente segura, feita para que as pessoas fiquem em casa, e transmitida ao vivo. Os cachês dos artistas estão sendo 100% bancados pela iniciativa privada, a prefeitura está gastando zero. Ah, Gusttavo Lima custa R$ 1 milhão? Ivete custa R$ 1 milhão? É o preço deles de mercado. O que importa é que a prefeitura correu atrás de patrocínio para que não houvesse um centavo de dinheiro público colocado no pagamento do cachê deles. Ponto", explicou.

O prefeito criticou ainda quem tem feito ataques à prefeitura por contratar artistas de ponta para o evento. "O resto é dor de cotovelo, é inveja. São pessoas que pensam pequeno e torcem contra a cidade. Vamos ter o maior evento do Brasil, que vai ser acompanhado pelo mundo inteiro. Façam a conta e vejam o que representa isso, em termos de promoção para a cidade. Estamos falando de economia, de perspectiva para Salvador, sobretudo num momento como esse, que não teremos Carnaval, Lavagem do Bonfim. Me orgulho muito de eestar fazendo o maior reveillon do Brasil".

Por fim, Neto citou ainda que não contratou apenas artistas baianos porque já é tradição da festa de fim de ano baiana ter artistas do Brasil inteiro. A medida é adotada sempre no Carnaval, quando a prefeitura banca apenas cantores locais.