Réveillon: Tudo que você precisa saber para ter uma noite da virada maravilhosa

A virada de ano é sinônimo de confraternização entre família e amigos. Neste réveillon é preciso ter moderação, sem perder a alegria e boa energia do momento. Evitar aglomerações e manter os cuidados contra os vírus respiratórios ainda são essenciais para o momento de pandemia do novo coronavírus e epidemia de gripe no Brasil.

Os cuidados com excessos no consumo de bebidas alcoólicas, de energéticos e de alimentos, também podem garantir um início de 2022 maravilhoso, aproveitando melhor toda a noite de festa e ainda com direito a acordar no dia seguinte sem prejuízos mal estar.

Descanso, hidratação e alimentação leve são essenciais para uma noite de ano novo com disposição, segundo o Dr. Lauro Campos. (Foto: Divulgação)

Sono

O médico Lauro Campos ressalta que o descanso é importante para evitar sintomas como cansaço, diminuição da atenção, fraqueza e sono durante a virada do ano: “O melhor que podemos fazer para aproveitar durante toda a noite sem esses sintomas indesejados é nos preparar anteriormente durante o último dia do ano, descansando mais e mantendo uma boa hidratação e consumindo uma alimentação mais leve”.

Bebidas alcóolicas

O especialista também chama atenção para o consumo de energéticos juntamente com bebidas alcóolicas, que pode gerar, por exemplo, uma arritmia cardíaca, que é quando o coração passa a bater num ritmo diferente do normal, tanto para mais ou para menos, podendo gerar situações de maior gravidade que inclusive necessitem de hospitalização.

O consumo exagerado de bebidas alcoólicas também podem comprometer a aclamada noite de réveillon com efeitos colaterais mais imediatos, como a diminuição da atenção, comprometimento motor, perda dos reflexos, náuseas/vômitos e confusão mental. “A orientação para o consumo de bebidas alcóolicas é que seja moderado e sempre acompanhado pelo consumo de água, para se obter uma hidratação adequada e dessa forma produzir menos efeitos colaterais. Lembrando sempre que: Se beber, não dirija” ressalta o médico Lauro Campos.

Alimentação

Do ponto de vista nutricional, os cuidados devem ser tanto com a composição dos alimentos quanto nas condições de higiene sanitária. Porém, a nutricionista Rejane Viana ressalta que a intenção deve ser prevenir o surgimento de doenças transmitidas por alimentos e o mal-estar durante a festa de réveillon.

“As festas de fim de ano são um momento festivo. A gente não está conectado somente com a alimentação, como também com um fator socializador. Logo, se a pessoa está passando por uma reeducação alimentar, ela não deve ser excluída deste ambiente. Não se deve temer o ambiente como voltado para as calorias, pois é também um momento simbólico, e temos que respeitar este ponto”, destaca a nutricionista Rejane Viana.

Para um virada de ano sem desconfortos, vale a pena balancear as refeições, evitando gorduras, e moderar na quantidade. Para evitar as doenças transmitidas por alimento, a sugestão é ter bastante cuidado com os alimentos que levam maionese, creme de leite e, principalmente, queijos e afins.

“O cuidado deve ser em não deixar esses alimentos expostos durante muito tempo sem um armazenamento adequado, que é, por exemplo, a refrigeração, especialmente para produtos derivados do leite e maionese. O ideal é expor somente no momento na hora do consumo e depois armazenar novamente. Isso vai ser fundamental para evitar essas infecções”, defende Rejane Viana.

Um outro cuidado importante é a moderação no volume de alimento que vai ser ingerido à noite, visando que a gente evite situações desconfortáveis como excesso de gases, azia, mal estar e indigestão. “Eu sugiro que após a ceia seja incluído um chá, como de gengibre e limão, que colaboram com o processo digestivo, ou de casca de abacaxi”, finaliza a nutricionista.

A Dra. Andrea Botto destaca que os cuidados com a pele também são importantes. (Foto: Divulgação)

Cuidados com a pele

Cuidar da pele também é questão de saúde e a dermatologista Andrea Botto separou dicas para cuidados antes e depois da festa de réveillon. A especialista chama atenção para a higienização: “Em primeiro lugar, lavamos com sabonete adequado para cada tipo. Se temos uma pele oleosa, devemos lavar com sabonete para controle de oleosidade. Se temos uma pele seca, devemos lavar o rosto com uma pele mais hidrante”.

Depois da hidratação, é hora do uso da maquiagem – para quem optar usar. Porém, deve-se ter cuidado com a data de validade: “Passamos praticamente dois anos sem usar maquiagem e o produto pode ter a data de validade vencida. Então, é bom ficarmos atentas para evitar irritações e dermatites”, conta a dermatologista Andrea Botto.

Após a festa, a dica é lavar novamente a pele e se hidratar bastante. “O uso de bebida alcoólica e consumo de comidas mais gordurosas e base de açúcar também podem deixar a pele mais oleosa, e a falta de noite pode deixar a pele mais cansada. Então, a hidratação oral é importante. Beber bastante líquido para que a pele fique sempre muito iluminada. E, claro, se tiver exposição solar devemos sempre usar filtro adequado para cada tipo de pele”, fala a dermatologista.

