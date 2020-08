Reveja o bate-papo de Joca Guanaes com Acelino Popó

O publicitário baiano Joca Guanaes (@jocaguanaes) comandou mais uma edição do projeto de lives #Segundou no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Desta vez, o entrevistado foi o ex-pugilista Acelino Popó Freitas (@popofreitas), tetracampeão mundial em duas categorias diferentes de boxe.

Ao longo do papo, que começou às 19h, os dois falaram sobre variados temas, que foram desde a infância pobre de Popó - que presenciou vários momentos violentos de seu pai que, quando bebia, batia em sua mãe -, a trajetória no esporte, religião e até o lado namorador do ex-pugilista. "Tive mais ou menos 600 ficantes, ou mais um pouco", assumiu.

O ex-atleta também falou sobre a relação com Juan, um de seus filhos, que é gay. "Eu falava uma palavra que eu passei a entender com meu filho. Falava 'meu filho, que opção é essa?'. E ele falava: 'meu pai, não é opção. Eu não tenho essa opção. Se fosse opção, eu não queria ser gay. Eu tenho uma orientação, minha, é disso que gosto, gosto de homens. Se fosse opção, não seria'. E comecei a entrar no mundo dele, de uma forma muito boa. Quando ele vem para minha casa, as brincadeiras que a gente tem um com o outro, o rebolar dele, o andar dele, o falar com a voz meio distorcida, isso não me incomoda, não me atinge. Isso não me faz um pai menor, um pai maior. Isso não faz ele menor que eu, maior que eu. A gente conversa na mesma sintonia. Brinco com ele, chamo de bichona, de viadão, falo que tem bundão, pernão...", falou Popó.

No quatro #Segundou, que acontece todas as segundas-feiras, às 19h, Joca conversa com pessoas que inspiram. Além de Popó, já foram entrevistados Daniel Alves, Luiza Brunet, Majur e Drauzio Varella.