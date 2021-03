Revelado no São Paulo, Dênis Júnior é o novo goleiro do Bahia

Depois de anunciar a contratação do zagueiro argentino Germán Conti, o Bahia oficializou o terceiro reforço para a temporada 2021. Trata-se do goleiro Dênis Júnior, de 22 anos, que pertence ao São Paulo e chega ao Esquadrão por empréstimo até dezembro.

Júnior, como pediu para ser chamado, foi revelado nas categorias de base do São Paulo e chega ao clube baiano com o aval do gerente de futebol Júnior Chávare, com quem trabalhou durante a passagem de Chávare pela equipe paulista.

No Esquadrão, ele vai ocupar a vaga aberta após a saída do goleiro Anderson e disputará posição com Douglas, atual titular, Mateus Claus, que no momento está machucado, e Matheus Teixeira, que vem revezando entre a titularidade no time de transição e a reserva no principal.

A contratação de Júnior já havia sido revelada pelo diretor de futebol do São Paulo no início da semana. O Esquadrão buscava um goleiro após sofrer na posição em 2020, quando Douglas e Mateus Claus se machucaram bastante e Anderson cometeu falhas grosseiras.

O Bahia agora soma três contratações para a temporada. Além de Júnior e Germán Conti, o tricolor já havia anunciado o volante Pablo, que foi destaque pelo Vila Nova. Tanto Pablo quanto o goleiro estão regularizados e relacionados para o clássico Ba-Vi, deste sábado (13), às 16h, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Mais distante

Outro alvo do Bahia no mercado, o meia atacante paraguaio Oscar Ruiz, de 29 anos, ficou mais distante da Cidade Tricolor. O Cerro Porteño, clube com o qual o jogador tem contrato, rejeitou a primeira investida do Esquadrão, que pretendia adquirir 50% dos direitos econômicos de Ruiz.

O Bahia ainda segue no mercado e nos próximos dias deve anunciar novos reforços. Além de Ruiz, nomes como os dos volantes Guilherme Rend, do Vitória, Matheus Galdezani, do Coritiba, e Jonas estão na pauta tricolor.