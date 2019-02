Revelado no Vitória, Flávio é emprestado ao Fluminense de Feira

Integrante da já extinta equipe sub-23 do Vitória, o atacante Flávio deixou a Toca do Leão. O jogador, 20 anos, passou pela base do Lônico em 2015 e depois foi incorporado ao elenco sub-20 do rubro-negro. Ele foi emprestado ao Fluminense de Feira até o final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Sem fazer parte dos planos do técnico Marcelo Chamusca, Flávio foi contratado pelo Touro do Sertão para suprir a carência do setor ofensivo após a contusão de Vitinho e a liberação de Tiarinha.

“Com a liberação do Tiarinha, vínhamos tentando outro jogador com características parecidas e nos foi indicado esse jogador que é jovem. Tomamos todas as informações para buscar uma conversa com os dirigentes do Vitória, que nos emprestaram o jogador”, afirmou o presidente do Fluminense, José Francisco Pinto, ao site oficial do clube.