Review: Galaxy S10+ é refinamento em uma linha de sucesso

A décima versão da exitosa linha Galaxy S da Samsung não reinventa a roda, mas é uma atualização ambiciosa de um smartphone que já era muito bom. O S10+ traz um sensor ultrasônico de digitais, embaixo da tela. O telefone tem cinco câmeras - três atrás, duas na frente. Com um novo modo de foto noturna, consegue ter o melhor desempenho da linha em imagens feitas em ambientes escuros.

Com um bom processador, o telefone tem boa performance: é rápido e sem engasgo. A função do PowerShare permite que você use o fundo do celular para carregar sem fio outros telefones e gadgets que são compatíveis com esse tipo de carga Vale o preço pedido? Leia a review e decida.

O tamanho é a primeira coisa que vai chamar sua atenção no aparelho. O telefone é grandalhão, mas não é desajeitado. Com traseira de vidro, ele pesa 175 gramas e é leve. São 6,4 polegadas de tela e uma bateria de 4.100 mAh, o que exlica a opção pelo irmão mais velho do S10.

A Samsung retirou o leitor de digitais da traseira, trazendo agora uma versão ultrassônica que fica debaixo da tela. Usando bastante o recurso, encontrei erros algumas vezes, mas acredito que nada muito diferente do próprio sensor traseiro. Quando dá um erro, também é possível desbloquear com reconhecimento facial e, claro, senha.

Com a nova tela Infinity O, o Galaxy S10+ tem um pequeno entalhe no canto superior à direita, onde ficam as duas câmeras frontais. Foi a maneira encontrada pela Samsung para aproveitar mais a tela. Como todo notch, pode incomodar a princípio, mas você acaba se acostumando rapidamente e muitos wallpapers já brincam de maneira divertida com o detalhe. O alto-falante ficou no topo do telefone.

(Foto: Carol Neves/CORREIO)

A tela, claro, é um dos pontos fortes de toda linha S10, e aqui não diferente. O telefone tem uma tela Dynamic AMOLED com resolução de 3040x1440 pixels, proteção Gorilla Glass e é bastante nítida, daquelas que dá gosto de olhar, usar... Existem diferentes modos que podem fazer com que a tela se adeque ainda mais ao gosto do usuário (mais natural, ou com cores mais quentes). Agora, a tela também tem suporte ao padrão HDR10+. Segundo a empresa, o painel Dynamic AMOLED emite menos a luz azul que atrapalha o sono ao interromper produção de melatonina. Aqui, não é preciso fazer ajuste via software, mudando as cores exibidas, como acontece com outras soluções, já que é algo próprio da tela.

Os alto-falantes são estéreos e têm um bom som para um celular. Os fones de ouvido são fabricados pela AKG, com design intra-auricular e som com mais qualidade que a média que acompanha os celulares.

O S10+ vem com o Android 9 Pie com a interface nova da Samsung, a One UI, que deu uma revitalizada boa. A assistente Bixby, que continua com um botão dedicado, ainda não entende o português brasileiro. É possível trocar a função do botão nas configurações caso você não queira usar o recurso em outra língua.

A bateria, embora com números impressionantes, não dura tanto quanto parece no papel. Mesmo assim deve aguentar facilmente o dia, para a maioria das pessoas, mas talvez não dê para "emprestar" tanta carga assim com o PowerShare. No meu uso diário, que é intenso mas focado basicamente em navegação na web e reprodução de música e podcast, o telefone geralmente chegava à noite variando de 10% a 20% de bateria.

(Foto: Carol Neves/CORREIO)

Câmera

O S10+ tem uma câmera traseira tripla. O sensor principal segue com 12 megapixels, há uma telefoto, que permite dar zoom óptico de 2x, e agora uma ultrawide, que permite ampliar o campo de visão. Nas fotos noturnas, um recurso permite tirar fotos mais claras. Para vídeos, há um novo sensor que ajuda a fazer estabilização digitalmente. As câmeras frontais agora filmam em 4K e têm um sensor de profundidade.

Números à parte, não há muitos apostos a se fazer às câmeras do S10+. São muito boas. Com ajuda do software, os celulares da linha Pixel ainda conseguem melhor desempenho à noite, mas aqui mesmo na completa escuridão o telefone já tem um modo que consegue "salvar" algo da imagem. Se estiver em um cenário de noite normal, com algumas luzes, a foto provavelmente sairá boa.

Veja algumas fotos tiradas com o S10+, a última em ambiente inteiramente às escuras:

O telefone é oferecido nas cores azul, preto e branco, com capacidades de 128 GB, 512 GB ou até 1 TB. A memória RAM das duas primeiras versões é de 8GB e a versão com mais armazenamento tem memória de 12 GB RAM. Os preços vão de R$ 5.499 a R$ 8.999.