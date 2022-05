Rildo deposita confiança em Davó e diz que ataque do Bahia está no caminho certo

Nos dois últimos jogos, pela Copa do Brasil e Série B, o Bahia apresentou muita dificuldade no ataque. O tricolor sofreu para arrancar o empate por 1x1 com o Azuriz-PR, e não balançou as redes na derrota por 1x0 para o Vasco.

De volta a Salvador depois de duas partidas fora de casa, o Esquadrão quer melhorar o seu desempenho ofensivo para conquistar um bom triunfo sobre a Ponte Preta, nesta sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova. Pelo menos é o que garante o atacante Rildo. Para o jogador, o time está criando boas chances e uma hora vai acertar o alvo.

"Acho que a gente finaliza bastante no gol, precisamos caprichar mais nas escolhas. A gente vem evoluindo e, com certeza, uma hora vai encaixar e vamos fazer muitos gols", disse ele.

Durante a semana, o técnico Guto Ferreira levantou a possibilidade de contar com Hugo Rodallega, principal artilheiro do Bahia na temporada com 12 gols. Mas o colombiano segue em recuperação da lesão que sofreu na coxa. Com isso, Matheus Davó vai ganhar mais uma chance como centroavante do Esquadrão. O camisa 88 tem a confiança do companheiro de ataque.

"[Rodallega] é um jogador que tem uma liderança acima da média, uma qualidade técnica bem elevada, é um jogador que faz bastante gols, e essa ausência sempre faz falta. Mas estamos preparados, o Davó está correspondendo e vai sair o gol dele", afirmou Rildo.

Apesar da ausência de Rodallega, o problema maior para o Bahia está no meio-campo. Sem Daniel - suspenso pelo terceiro cartão amarelo -, Guto Ferreira vai ter que achar um novo meia armador para o time. Questionado se pode fazer a função, Rildo garante que sim.

"Eu tenho essa característica de jogar por dentro, entre as linhas, gosto de jogar perto do gol. Não vejo problema nenhum. Se o professor Guto precisar, vou estar à disposição", finalizou o atacante.