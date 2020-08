Rinha de sósias: 5 provas de que Will Baiano vence duelo com Justin Brasileiro

Desde Reginaldo Holyfield x Luciano Todo Duro uma rivalidade envolvendo um baiano e um forasteiro não causava tanta comoção. Justin Bieber brasileiro desafiou Will Smith baiano para uma "rinha de sósias". "Vou te estourar, brow", garantiu o loirinho.

Ao ver a afronta, Will não se intimidou e mostrou suas credenciais. "Sou baiano. Aqui tem capoeira, Popó, Carnaval e pipoca do Chiclete com Banana", anunciou.

Só um currículo desses já seria suficiente para decretar o vencedor caso as versões brasileiras (Herbert Richards) dos astros norte-americanos resolvessem ir para as vias de fato.

Mas, pegando carona na bricadeira dos dois, que são amigos e não têm nenhuma rivalidade aparente, viemos elencar 5 provas de que Will Smith da Bahia venceria o Justin Bieber sudestino.

ansioso pro embate justin bieber brasileiro x will smith baiano — dance ilha dance (@ilhajoao) August 13, 2020 guy,no!



no justin,fala isso,will baiano?will caupoeira pic.twitter.com/VqIkmPkZxr — krys????|pack desafio???? (@hosslerwang) August 13, 2020

Voz do povo é a voz de Deus

Neste embate, por questões de bairrismo, o CORREIO tomou o lado de Will. Mas parece que o povo também assumiu a mesma posição.

Em enquete realizada no Twitter do jornal, dos mais de 2 mil votantes, 78% disseram que o baiano vence o duelo.

Pipoca de Bell (Air)

O também baiano Robson Conceição, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, começou a lutar boxe para aprimorar a sua técnica e sair na mão no Carnaval de Salvador.

Apesar de lamentáveis, as brigas na festa momesca são comuns e violentas, exigindo boa preparação daqueles que resolvem se arriscar. E é justamente neste cenário caótico que Will é treinado, o deixando calejado para enfrentar qualquer forasteiro - Justin é carioca.

Capoeira

Partindo para uma prática mais admirável no campo das artes marciais baianas, Will também foi forjado na capoeira. Tanto que no vídeo em que responde a provocação de Justin, ele aparece mostrando o gingado.

Karatê Kid

Justin Bieber verdadeiro e Jaden Smith, filho do Will americano, são amigos e em 2010 gravaram juntos a música "Never Say Never", trilha do filme Karate Kid, protagonizado por Jaden.

Acontece que enquanto Justin focou apenas nos vocais, Jaden estava treinando Karatê para estrelar o filme. Agora ele pode ensinar a técnica do "tira casaco, bota casaco" para o sósia de seu pai.

Holyfield é melhor que Todo Duro

Se esse choque de sósias é comparada a maior rivalidade do boxe brasileiro, é valido ressaltar que no choque entre os titãs Reginaldo Holyfield e Luciano Todo Duro, o baiano leva a melhor não só dentro do ringue.

Em 2011, a casa onde Holyfield morava em Salvador sofreu um incêndio e ele enfrentou as chamas para salvar os sobrinhos. Como resultado, ele acabou internado no Hospital Geral do Estado (HGE) com queimaduras.

* Com supervisão da subeditora Carol Neves