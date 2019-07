Rio de Contas receberá encontro de sanfoneiros entre os dias 26 e 28 de julho

Acontece entre os dias 26 e 28 de julho a primeira edição do Encontro de Sanfoneiros de Rio de Contas. O evento que ocorrerá na cidade da Chapada Diamantina reunirá em seus três dias atrações como Targino Gondim, Del Feliz, Roberto Dantilly, Luizinho do Acordeon, Black do Acordeon, Hugo Luna dentre outros artistas regionais.

O festival ocorrerá na Praça do Landim, local onde o projeto paisagístico se harmoniza com os elementos da natureza. Além das apresentações musicais, o evento terá artesanato, concursos e boa comida.

Rio de Contas está localizada ao sul da Chapada Diamantina na Bahia. O município é considerado o mais antigo da região, tendo sido fundado há 296 anos, em 1723 por bandeirantes paulistas, do norte de Minas e Goiás, que buscavam ouro pelo Sertão.

Foto: Divulgação