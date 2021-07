Rio de Janeiro e Pernambuco registram casos da variante delta da covid-19

O Rio de Janeiro e Pernambuco confirmaram na quarta-feira (14) o registro de casos da variante delta da covid-19.

Em Pernambuco, foram dois casos de tripulantes filipinos de um navio cargueiro que está atracado no Porto do Recife. O governo agora monitora os 19 tripulantes do cargueiro Shoveler, de Chipre, e os 27 profissionais de saúde que tiveram contato com os infectados.

A Anvisa confirmou no dia 5 que nove dos tripulantes da embarcação estavam com covid. Seis passam bem e cumprem isolamento no navio. Três estão internados em um hospital privado de Recife. Desses, dois estão com a variante delta. Eles têm 24 e 48 anos e estão em um leito de enfermaria. Já o terceiro infectado está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O cargueiro ia da Suécia para o Paraná levando malte. Por conta da suspeita de casos de covid, que se confirmou, a embarcaçao está retida no Recife desde 30 de junho.

Rio de Janeiro

Já no Rio, os dois casos confirmados são de homens de 27 e 30 anos, nos bairros de Vila Isabel e Paquetá. Equipes da Vigilância em Saúde investigam.

No último dia dia 5, a Secretaria Estadual já tinha afirmado que identificou outros dois casos da variante em moradores da Região Metropolitana, em São João do Meriti. "Independentemente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão", diz a Secretaria Municipal de Saúde.