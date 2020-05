Rio de Janeiro ultrapassa a China em números de morte por covid-19

Se o Rio de Janeiro fosse um país, ele estaria na 13ª colocação entre as nações que mais registraram mortes por covid-19 no mundo. Nesta quinta-feira (28), o estado brasileiro anunciou que chegou aos 4.856 óbitos por causa da doença, ultrapassando os números da China (4.638 fatalidades, segundo o painel da universidade Johns Hopkins) e da Índia (4.711 falecimentos).

Nas últimas 24 horas, de acordo com boletim da Secretaria estadual de Saúde, o Rio de Janeiro registrou 251 mortes em decorrência do novo coronavírus. O estado ainda tem 1.286 óbitos em investigação. Em relação à quantidade de infectados, foram confirmados 44.886 casos. Destes, 31.934 pacientes já são considerados recuperados da doença.

A cidade do Rio de Janeiro notificou maior número de fatalidades, 3.135, que representa 64,56%. Duque de Caxias aparece em seguida, com 217 (4,47%) e Nova Iguaçu em terceiro, com 152 (3,13%).

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que os casos e óbitos presentes no boletim não ocorreram, de fato, nas últimas 24h. A capacidade de testagem do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e laboratórios parceiros dobrou nas últimas semanas, passando de 900 para até 1.800 amostras analisadas por dia.

Os diagnósticos podem também ser confirmados por critérios clínico-laboratoriais ou por exames em laboratórios privados habilitados.

São Paulo ainda é o estado com maior número de mortes por covid-19 no Brasil. Nesta quinta-feira (28), chegou ao número de 6.980 óbitos. Se fosse um país, estava na 11ª posição, à frente da Holanda (5.922) e Canadá (6.978).