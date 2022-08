Rio São Francisco pode ser usado para gerar empregos no Oeste baiano, diz ACM Neto

Em agenda no Oeste da Bahia nesta quarta-feira (24), o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) afirmou que será preciso aproveitar melhor as oportunidades dadas pelo Rio São Francisco para gerar emprego nas cidades que ficam às margens dele. Neto realizou evento político na cidade de Muquém do São Francisco.

"Temos aí o rio, essa dádiva de Deus, mas temos muita gente morrendo de fome porque não conseguem trabalhar, porque não conseguem sustentar as suas família com o seu trabalho. O que nós vemos são muitas famílias morando próximos ao rio, cidades que são banhadas pelo São Francisco. Porém, as pessoas não têm acesso à água para a produção", discursou.

O candidato disse que além de recuperar a saúde, a educação e a segurança pública, outra tarefa crucial para o próximo governador da Bahia será criar empregos para a população que vive no interior. Ele afirmou que essa é a melhor política para superar a pobreza e reduzir a desigualdade social em todo o estado. E que em regiões com ampla vocação agrícola, como é o caso do Oeste, não há vetor melhor do que oferecer melhores condições ao homem do campo.

"Mas isso não pode ser coisa de propaganda, de discurso, não pode ficar na promessa. Isso eles (o governo do PT) já fizeram demais. Estão aí há 16 anos governando a Bahia e o que não faltou nesse período foi propaganda e discurso. Foram eles que tentaram se aproveitar da causa do pequeno produtor, do homem e da mulher que vivem do campo, mas não fizeram uma grande obra sequer para transformar a vida dessas pessoas", disse.

De Muquém, ACM Neto partiu para São Desidério, onde realizou carreata ao lado do prefeito Zé Carlos Carvalho (PP) e outras lideranças locais. No caminho, recebeu o carinho da população que foi às ruas no final da tarde para demonstrar o seu apoio à candidatura. Ao lado de ACM Neto em todas as agendas estavam os candidatos a vice-governadora, Ana Coelho (Republicanos), e ao Senado, Cacá Leão (PP).