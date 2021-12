Rio Vermelho recebe amanhã a Feirinha Tradicional de Artesanato do Recôncavo e Salvador

Está marcada para esta quarta-feira (29) a Feirinha Tradicional de Artesanato do Recôncavo e Salvador, realizada a partir de uma parceria da Feira da Sé e a Feira das Mulheres Negras. O evento, que vai acontecer na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, terá peças produzidas por artesãs tradicionais oriundas de comunidades quilombolas, de terreiros e bairros periféricos do Recôncavo e também de Salvador.

O Evento contará com o apoio do Instituto ACM.

Quem for à feira poderá encontrar opções diversas de artigos artesanais com técnicas diversas. São cestarias em cipó, artesanato em chita e bordados, pontos de bainha aberta e bolsas recicladas, além de renda de técnicas variadas; peças utilitárias e decorativas, como a cerâmica, objetos trançados em fibras naturais de bananeira, cipós e palmeiras, pintura e entalhes em madeira, renda de bilro, bordado em barafunda e richelieu, xilogravura e arte em tecido e retalhos.

“A Feira de Mulheres Negras é uma iniciativa de grande importância, na medida em que reúne o resgate e a manutenção das nossas tradições culturais, materializadas pelas mãos de mulheres talentosas e empreendedoras, valores estão totalmente alinhados com a missão do Instituto ACM de fomentar e dar visibilidade ao nosso patrimônio material e imaterial no Estado da BA. Dessa forma, é uma grande alegria podermos viabilizar essa parceria”, avalia Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto.

Idealizado e coordenado pela socióloga Consuelo Gonçalves, a Feira das Mulheres Negras é um empreendimento que, desde 2016, desenvolve suas atividades nas cidades de Cachoeira e Salvador, já tendo realizado 15 edições, com participação de 150 empreendimentos majoritariamente de mulheres negras oriundas das comunidades tradicionais e periféricas.

Na feira também haverá um local para coleta de donativos para as vítimas das enchentes na Bahia. Poderão ser doados ítens como alimentos não perecíveis, roupas, água mineral e roupas de cama.

Feirinha

Quando: 29 de dezembro, das 9 às 21 horas

Onde: Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho