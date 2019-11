Rio Vermelho: trecho na Paciência será interditado até segunda-feira (25)

O tráfego de veículos na Avenida Oceânica, nas imediações da Rua da Paciência, entre o Rio Vermelho e Ondina, será interditado a partir desta sexta-feira (22), com o objetivo de dar continuidade às obras de requalificação que vem sendo realizadas na região. A interdição terá início às 21h, no sentido Ondina, logo após a Travessa Bartholomeu de Gusmão.

Os veículos provenientes da Rua da Paciência que desejarem ir no sentido Barra, deverão acessar a Rua Eurycles de Matos e avenidas Anita Garibaldi e Adhemar de Barros. Já quem trafega no sentido Ondina – Rio Vermelho, deverá utilizar as avenidas Adhemar de Barros e Anita Garibaldi, seguindo pela Rua Conselheiro Pedro Luiz.

Os veículos provenientes de Ondina, sejam moradores ou clientes dos estabelecimentos localizados no trecho interditado, terão acesso local até o Morro da Paciência. O acesso à Travessa Bartholomeu de Gusmão continuará sendo feito pela Rua Eurycles de Matos, e os veículos que saem da via somente poderão seguir no sentido Rio Vermelho. Moradores da Vila Matos deverão utilizar a Avenida Anita Garibaldi para entrar e sair da região, já que o acesso pela Avenida Oceânica estará interditado.

A previsão é que o trecho seja liberado para o fluxo na próxima segunda-feira (25), a partir das 5h. Agentes de trânsito estarão pela região a fim de orientar os condutores sobre as alterações e opções de tráfego.