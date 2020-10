RMS completa quatro dias sem registro de morte violenta; fato não ocorria desde 2001

Composta por 13 cidades, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) alcançou um feito que não era visto desde 2001: está há quatro dias sem nenhum registro de morte violenta.

As 96h sem crimes de homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão dolora seguida de morte foram completadas às 23h59 desta sexta-feira (23). Esse fato não ocorria há 19 anos, quando a polícia iniciou as estatísticas desses tipos de crimes.

As ações integradas das polícias Militar, Civil e Técnica apontaram ainda que de 1 de julho a 30 de setembro, as mortes violentas tiveram queda de 5,7%. Em números absolutos, isso representa 133 casos, em 2020, contra 141 ocorrências no ano passado.

Nas últimas 24h, policiais apreenderam em Camaçari, maior município da RMS, seis armas e prenderam oito criminosos. Nesta última semana, houve ainda dois cumprimentos de mandados contra homicidas.

Além de Camaçari, fazem parte da RMS os municípios de Lauro de Freitas, Dias D'Ávila, Mata de São João, Ilhas de Vera Cruz e Itaparica, Salinas da Margarida, Candeias, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Madre de Deus e Pojuca.