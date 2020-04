Robério Sampaio produz pães artesanais na quarentena

Robério Sampaio (foto: divulgação/Tati Freitas)

Mão na massa

Quando era menino, Robério Sampaio acordava de madrugada para ver o movimento da produção dos pães que iriam abastecer as três padarias do pai. “Eu adorava aquele cenário, os pães sendo assados naqueles fornos gigantes de lenha”, recorda o empresário de moda, dono de marca iO, que há cerca de oito anos aprendeu a fazer seus próprios pães, de uma forma artesanal, diferente da escala industrial que conhecia.

“Me encantei pela fermentação natural e comecei a presentear os amigos. Recebia algumas encomendas, mas nunca foi algo profissional”, recorda. “Aí veio a quarentena, shopping fechado e eu, trancado em casa, resolvi experimentar”.

Os pães que Robério produz são orgânicos, artesanais, rústicos e com fermentação natural lenta, a frio. A receita leva apenas farinha orgânica, água e sal. “Zero gordura, zero açúcar, zero aditivo químico”, garante.

Segundo ele, a receptividade foi “fenomenal”. “Quem prova pede mais. Já houve dias da gente não ter pão pra todo mundo. Como é uma fabricação lenta, a pessoa precisa fazer a encomenda com antecedência, mas sempre tem pedidos de última hora que às vezes não consigo atender”, explica.

Depois da quarentena, Robério vai profissionalizar o negócio, com direito a logo, embalagem própria e tudo que tem direito. Ficou com água na boca? É só falar com o próprio Robério no 71 9994-1122 e fazer sua encomenda.

Casual fecha loja em Salvador

A filial baiana da loja Casual Móveis, na Bahia Marina, fechará as portas ainda neste mês. Em comunicado oficial, o grupo informa que continuará seu atendimento a clientes e parceiros através da colaboradora Rita Cezar, mas sem o espaço físico.

A loja, que é referência em mobiliário internacional de altíssima qualidade e design - e comercializa marcas como Paola Lenti, Flexform e Living Divani -, desembarcou em Salvador em 2015.

Live solidária

Vanessa da Mata realizará neste sábado, a partir das 18h, sua primeira live no Youtube, que promete chuva de hits da cantora e ação social das mais bacanas. Durante a apresentação em seu canal oficial, serão arrecadadas doações para o Favela Solidária, projeto coordenado pelo produtor cultural Key Tetra, que neste momento necessita de doação de cestas básicas, material de limpeza e higiene pessoal para os moradores das favelas do Cantagalo (Ipanema) e Recanto Família (Humaitá), ambas no Rio de Janeiro.

Em tempo: Vanessa está noiva do ministro do Tribunal de Contas da União, o baiano Bruno Dantas.

Driblando a crise

Não é novidade que a pandemia do novo coronavírus afetou diretamente muitas áreas do comércio varejista – inclusive no segmento de moda. Com o cancelamento do calendário das maiores Fashion Weeks ao redor do mundo, grandes labels precisaram se reinventar para se adaptar ao cenário digital, que se tornou a ferramenta-chave para o desenvolvimento e manutenção dos negócios. Abaixo, três empresárias revelam como estão driblando a crise.

Novos caminhos

Em virtude do isolamento social, a Paradoxus, comandada pela empresária Regina Weckerle, intensificou as postagens nas redes sociais, além de oferecer descontos sobre os produtos. As clientes são atendidas através de WhatsApp e telefone, e podem ser recebidas na loja para atendimento com hora marcada. Também é possível receber o pedido através do delivery.

“Aos poucos, fomos compreendendo que tínhamos muito a fazer para tentar algum resultado. Mas também, de imediato, nos demos conta que os menos favorecidos estavam fortemente atingidos pela paralisação da economia. Assim, conseguimos trazer para o nosso bairro, a Barra, o movimento Dissemine Amor, que nasceu no Horto Florestal”, nos conta Regina. A multimarcas também iniciou uma ação solidária que reverte um prato de comida para moradores de rua a cada peça vendida.

Presença online

Localizada na Alameda dos Sombreiros, no Caminho das Árvores, a ClubeDMZ tem seguido a rotina de isolamento social reforçando a presença online da marca, que já atuava com atendimentos via WhatsApp e Delivery, além do envio para todo Brasil. “Nossa atuação no meio digital nos ajudou muito a enfrentar a pandemia. Estamos atendendo e disponibilizamos o envio da nossa malinha de roupas para a casa das clientes, além de termos ampliado a nossa política de troca”, nos contou a empresária Marianna di Domizio. “É um momento difícil, mas com união passaremos por isso. Uma peça de roupa envolve muito mais do que moda, são milhões de empregos e famílias por trás daquela peça“, finaliza.

Adaptação

Com presença em Salvador, Aracaju e Feira de Santana, a rede de óticas A Fábrica também precisou se readaptar ao novo cenário enfrentado pelo comércio e disponibilizou aos clientes o serviço de delivery, além do atendimento com hora marcada, na loja da Pituba. “Pensamos na nossa responsabilidade social enquanto uma empresa de saúde e focamos na expectativa de atender os clientes que estavam sem óculos ou com deficiência, atendendo com o menor tempo possível os serviços de ótica e de laboratório”, nos contou Veruska Pithon, que comanda a empresa. A ótica também está destinando para doação óculos de proteção com grau para os médicos que necessitarem.



