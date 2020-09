Roberta Caires celebra idade nova em meio à pré-campanha

(Foto: Divulgação)

A ex-presidente da Fundação Cidade Mãe e da Diretoria de Defesa do Consumidor (Codecon) Roberta Caires celebra idade nova nesta terça-feira (8). Este ano, contudo, as comemorações serão atípicas por conta da pandemia do novo coronavírus, que impede festas e aglomerações, e também devido às eleições.



Isso porque Roberta já lançou sua pré-candidatura a vereadora de Salvador pelo Patriota e já está em ritmo de pré-campanha. A campanha começa mesmo no dia 27 de setembro e as eleições ocorrem em 15 de novembro.



"O maior presente que eu poderia ganhar de aniversário é o que tenho recebido diariamente das pessoas de Salvador: a confiança e a oportunidade de me aproximar, de me aprofundar em suas dificuldades, em suas demandas. Tem sido gratificante fazer a diferença na vida daqueles que estão me escolhendo para representar suas causas e buscar mais justiça social. Os laços que eu venho construindo me enchem de felicidade e são impagáveis", disse.

