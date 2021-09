Roberta Miranda recebe reclamação de vizinho enquanto tirava foto nua

A cantora sertaneja Roberta Miranda compartilhou em seu Instagram uma foto ousada onde aparece cobrindo os seios apenas com a cortina de casa. Na legenda do post, feito na madrugada desta quinta-feira (2), ela relembrou que recebeu uma reclamação do vizinho enquanto fazia o registro sensual.

"#TBT. O dia em que recebi uma "advertência" de um vizinho. Tive que responder: "Feche você a sua cortina"", escreveu ela na publicação, onde aparece apenas de calcinha.

Nos comentários, Roberta recebeu diversos elogios dos seguidores, que se encantaram com o clique: "Maravilhosa, arrasou", disse um. "Sua linda", elogiou outro. "Provocante", escreveu mais um. "Amo essa rainha", comentou um quarto seguidor.

Recentemente, a cantora revelou nas redes sociais uma experiência em um drive-in, durante sua juventude, e disse: "Agora estou bugada!! Gente, lembro que aos 20 anos fui no drive-in, mas não foi para cantar, foi para dar mesmo! Será que vou neste novo formato repetir os mesmos delírios? Ou cantar?", brincou ela.