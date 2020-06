Roberto Badaró alega que imagem foi usada indevidamente e vai à justiça contra vereador

O médico infectologista Roberto Badaró afirmou que teve sua imagem utilizada indevidamente pelo vereador Cezar Leite após uma entrevista concedida para a rádio Metrópole. Em ofício enviado ao vereador pedindo a retirada de sua imagem, Badaró diz que já acionou sua equipe jurídica e que irá tomar providências imediatas. Na entrevista, o especialista afirmou que 40% dos doentes atendidos no Hospital Espanhol não têm covid-19 e, se morre, é colocado no atestado de óbito como suspeita de infecção por coronavírus.



A declaração foi usada pelo vereador nas redes sociais com uma imagem do médico. Badaró pediu que seja excluída "qualquer divulgação panfletária e de conotação política, em que conste minha fotografia". "Advirto-lhe, por fim, que já acionei minha assessoria jurídica, para que adote imediatas providências, inclusive judiciais, a fim de que o ilícito praticado por vossa excelência seja alvo de investigação, estancamento imediato e reparação proporcional, na forma da lei", afirmou.