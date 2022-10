Roberto Carlos grava especial da Globo em novembro

Roberto Carlos (Foto: Divulgação)

Tão tradicional quanto as confraternizações de Natal na casa das famílias brasileiras, o especial com o cantor e compositor Roberto Carlos na TV Globo já faz parte da programação de final de ano do país. E em 2022 não será diferente. O Rei realiza um show especial para a gravação no dia 29 de novembro, a partir das 21h, na casa de show Qualistage, no Rio de Janeiro- inaugurada com um concerto de Maria Bethânia e do Maestro João Carlos Martins. Em plena forma, aos 81 anos, Roberto Carlos continua sendo um dos principais nomes da MPB. Os ingressos começam a ser vendidos a partir de amanhã.

Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Del Rey formam o Autorais (Foto: Divulgação)

Trio Autorais grava projeto audiovisual

Formado por Tenison Del Rey, Tonho Matéria e Jorge Zárath, o trio Autorais grava neste domingo seu primeiro projeto audiovisual. O evento, só para convidados, acontece a partir das 12h30 em estúdio no apartamento do empresário Davidson. Será um show acústico, com ambiente intimista e uma atmosfera descontraída. Este show é uma parceria com a Califórnia Vídeos. Pelos nomes envolvidos e pelo repertório escolhido será uma verdadeira parada de sucessos. Tenison, Matéria e Zárath são compositores consagrados, com mais de mil canções gravadas por diversos artistas brasileiros.

Alceu Valença (Foto: Léo Aversa/Divulgação)

Alceu Valença é o vencedor da sexta edição do Prêmio UBC

O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença (que se apresenta em Salvador dentro da Expo Carnaval Brazil) é o grande vencedor da sexta edição do Prêmio UBC, concedido pela União Brasileira dos Compositores. Com mais de 300 canções de sua autoria registradas, o artista receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro no dia 8 de novembro, em cerimônia que será realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

A festa para 150 convidados contará com atrações musicais mantidas em segredo até mesmo para o homenageado. O diretor artístico Zé Ricardo é o responsável pela direção musical e escolha do repertório da noite. Logo após a cerimônia, as apresentações e depoimentos serão disponibilizados nas redes

sociais da UBC.



Roda de Samba

O Grupo Botequim comemora 16 anos com uma roda especial, nesta sexta (14), na área verde do Restaurante Uauá, no Pelourinho, a partir das 21h. O show contará com participações do Samba das Cumades e de Gal do Beco. Ingressos: R$ 20, no Sympla.





Tum-Tum-Tum

1 O cantor e compositor Paulinho Boca, um dos funda - dores dos Novos Baianos, se apresenta no palco do Wish Hotel da Bahia, no projeto Estação Rubi, sexta e sábado, às 20h30, com o show Além da Boca. A apresentação vai contar com a participação especial da cantora paulista Anelis Assumpção, que também participa de seu novo álbum.

2. A cantora, compositora e guitarrista Thathi revisita o repertório de Marina Lima, um dos grandes nomes da geração que surgiu nos anos 1980. Ela está preparando novos arranjos e selecionando um repertório especial. O evento acontece no dia 17 de novembro, às 20h, no Restaurante Pedra do Mar, no Rio Vermelho, e tem produção de Ginno Larry.

3. Com uma grande estrutura, o Parque de Exposições recebe a edição 2022 do Pagodin, dia 06 de novembro. O evento, que reúne os fãs de samba, trará artistas como os cantores Vitinho e Xanddy Harmonia, que se juntam aos grupos Legado e Turma do Pagode, e a Belo e Thiaguinho. Os ingressos estão à venda no site e loja Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, e no Pida Salvador Shopping e Shopping Piedade.