'Roda do Twitter': Rede social permitirá grupos de postagens com 'tweets' exclusivos

Apesar do bilionário Elon Musk ainda não ter começado a implantar mudanças após a compra da rede social, os usuários já receberão, de antemão, uma novidade: o lançamento da Roda do Twitter. A nova função se assemelha aos "Melhores Amigos" do Instagram, e permite postagens para um grupo restrito de pessoas.

A fórmula segue o conceito da rede concorrente: depois de criar a lista a lista com perfis selecionados, é só mudar a visibilidade da nova postagem antes de fazer o envio aos servidores da rede social, e o tweet só será visto pelos perfis incluídos na Roda do Twitter.

Certos Tweets são para todo mundo, enquanto outros são apenas para os seletos. Você decide! A Roda do Twitter permite adicionar até 150 pessoas que receberão Tweets exclusivos quando você quiser falar com um público reduzido. Disponível em versão teste, para alguns de vocês. pic.twitter.com/a6GCW1TMAL — Twitter Seguro ???????? (@TwitterSeguroBR) May 3, 2022

Por enquanto, o envio de tweets exclusivos está sendo testado com uma pequena parcela de usuários. O Twitter ainda não anunciou quando a novidade estará disponível para os demais.

Essa mudança não pode ser atribuída a Elon Musk, uma vez que já estava sendo discutida pelos responsáveis pela plataforma antes mesmo do dono da Tesla e SpaceX mostrar interesse na aquisição.