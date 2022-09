Roda-gigante no Comércio depende só da liberação do Iphan, diz prefeito

O prefeito Bruno Reis disse nessa segunda-feira (5) que a roda-gigante no Comércio ainda está nos planos da prefeitura de Salvador e falta pouco para que as obras efetivamente comecem.

"Faltam detalhes finais da liberação do Iphan, inclusive na sexta passada liguei para o superintendente na Bahia cobrando a liberação. Só falta isso, já está aprovado pela prefeitura, dependendo somente do Iphan liberar para as obras começarem de imediato", disse Bruno, durante evento pela manhã no bairro do Uruguai.

O brinquedo terá 84 metros de altura, 36 cabines, com capacidade para oito pessoas cada. Ela será construída entre o prédio da Receita Federal e o Hub Salvador. De lá de cima será possível ver a Cidade Alta, o Subúrbio e a Ilha de Itaparica. O investimento para construção será privado.

A previsão inicial era de começar a obra em janeiro, para que o equipamento ficasse pronto para o Natal desse ano. Ainda não há nova estimativa de quando a roda-gigante deve ser inaugurada.