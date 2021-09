Rodallega diz que elenco deve assumir responsabilidade por má fase do Bahia

A fase ruim do Bahia no Campeonato Brasileiro parece não ter fim. Diante do Internacional, neste domingo (26), no estádio Beira-Rio, o tricolor caiu por 2x0, estacionou nos 23 pontos, e entrou na zona de rebaixamento.

Apesar do elenco do Bahia ter feito um pacto para não conceder entrevistas, em protesto por conta dos salários atrasados, o atacante Hugo Rodallega usou as redes sociais para se manifestar sobre o momento turbulento que o Esquadrão vive.

Segundo o colombiano, é a hora dos jogadores assumirem a responsabilidade para fazer o Bahia voltar a vencer livrar o tricolor do risco de queda para a segunda divisão.

"Nesses momentos é quando temos que assumir a responsabilidade ao máximo, isso é de todos", escreveu Hugo Rodallega.

— HUGUITO⚽️#7 (@hugol1120) September 27, 2021

Com apenas 23 pontos no Brasileirão, o Bahia venceu somente um dos cinco jogos sob o comando de Diego Dabove. Para piorar, o clube ainda viu explodir uma crise fora do campo por conta do atraso no pagamento das remunerações dos funcionários.

Além de não concederem entrevista - o que já ocorreu na partida contra o Internacional -, o elenco tricolor decidiu que não vai mais concentrar antes dos jogos em casa. A medida começará a valer já no confronto com o Ceará, neste sábado (2), às 19h, na Fonte Nova.