Rodallega e Gilberto: Um comparativo da dependência do ataque do Bahia

O Bahia tem o melhor ataque da Série B do Brasileiro. Foram 11 gols marcados nos oito primeiros jogos da competição. Isso sem o principal homem de referência do setor ofensivo. Artilheiro tricolor na temporada com 12 tentos anotados, Rodallega se machucou no jogo de estreia contra o Cruzeiro e ainda não voltou a vestir a camisa azul, vermelha e branca.

Este episódio analisa o atual desempenho do ataque do Bahia, a ausência de Rodallega e faz um comparativo com a dependência que o time tinha do centroavante Gilberto até a temporada passada.



Com 16 pontos, o Bahia é o 3º colocado da Série B e entra em campo nesta sexta-feira (27), às 19h, contra o lanterna Tombense, no estádio Soares de Azevedo. A equipe da cidade de Tombos, em Minas Gerais, tem seis pontos.

Integrantes do CORREIO, o editor Ivan Dias Marques e o repórter Vinícius Harfush são os convidados da vez.

