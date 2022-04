Rodallega sofre lesão muscular na coxa e vai desfalcar o Bahia na Série B

O que era preocupação se confirmou no Bahia: o atacante Hugo Rodallega sofreu um estiramento muscular na coxa direita e vai desfalcar o Esquadrão nos próximos jogos.

Nesta segunda-feira (11), Rodallega passou por exame de imagem que constatou a lesão na parte anterior da coxa. Ele já iniciou o tratamento, mas o Bahia não divulgou o prazo para o retorno do atacante.

O colombiano se machucou durante a estreia do Bahia na Série B, na sexta-feira (8), quando o Esquadrão venceu o Cruzeiro, por 2x0, na Fonte Nova. Na ocasião, Rodallega foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo.

Aos 36 anos, Hugo Rodallega é o principal jogador do Bahia na temporada. Até aqui, o centroavante balançou as redes 12 vezes em 14 jogos e é o artilheiro isolado do elenco.

Sem o atacante, Guto Ferreira vai ter que mudar o time para o duelo contra o Náutico, nesta sexta-feira (15), às 21h30, nos Aflitos. Entre as opções, os mais cotados para ficar com a vaga são Marcelo Ryan, Ronaldo e Matheus Davó.