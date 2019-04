Rodobens busca jovens talentos em Salvador e Feira de Santana

A Rodobens - uma empresa com atuação no segmento financeiro e no varejo automotivo - abriu inscrições para o programa de jovens talentos. Podem concorrer a uma das 16 vagas profissionais de qualquer área de conhecimento, formados entre dezembro de 2015 e junho de 2019, com disponibilidade para viagens e que queiram trilhar uma carreira comercial. Na Bahia, as oportunidades são para Salvador e Feira de Santana. As inscrições vão até o dia 5 de maio e devem ser feitas no site http://jovensdenegocios.rodobens.com.br/.

Salário e benefícios

Os selecionados terão um salário de R$ 1.600, participação nos lucros semestral de até 2,25 salários, vale-transporte, assistência médica/odontológica e seguro de vida. Após conclusão do programa, a remuneração será composta por salário base e remuneração variável.

Seleção

O processo seletivo inclui triagem de currículo, teste on-line, entrevista gravada, teste comportamental, desafio comercial e entrevista presencial. Durante os seis meses de programa, a Rodobens oferece treinamentos específicos e técnicos.