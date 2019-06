Rodoviária de Salvador terá 1,8 mil horários extras para o São João 

Entre os dias 18 e 24 de junho, 180 mil pessoas deverão deixar Salvador através da rodoviária com destino ao interior do estado em função do São João. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) divulgou nesta segunda-feira (10) que os usuários terão 1,8 mil horários extras saindo da Rodoviária, além dos 540 horários regulares ofertados diariamente pelas concessionárias.

A expectativa de maior fluxo é na quarta-feira (19). Entre os destinos mais procurados para os festejos juninos estão as cidades de Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Conceição de Feira, Senhor do Bonfim, Irecê, Xique-Xique e Piritiba. Cidades como Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Vitória da Conquista, Lençóis, Palmeiras e Barreiras atraem forrozeiros ou famílias em busca de descanso e momentos de lazer. As cidades da Região Metropolitana, Litoral Norte e o Recôncavo Baiano também têm alta procura por passagens.

Regras de viagem

Não é só nos aviões que há regras de transporte de malas. No caso dos ônibus, cada pessoa tem direito a transportar uma mala de mão, levada no interior do ônibus, pesando até 5 kg. Já as bagagens maiores, transportadas no bagageiro, podem ter até 20 kg.

Nesta época do ano, segundo a Agerba, é importante ressaltar que fica proibido o transporte de substâncias inflamáveis de qualquer espécie e isso inclui os fogos de artifício. A recomendação é que o passageiro deixe para comprar os fogos apenas na cidade onde irá festejar o São João.

Algumas empresas disponibilizam a compra de passagens pela internet e/ou telefone. Recomenda-se que os passageiros antecipem a compra dos bilhetes, que também já estão à venda nos guichês das empresas, na rodoviária. O fluxo de pessoas na rodoviária será intenso em todos os dias, e para garantir um embarque tranqüilo no dia da viagem, os usuários do sistema devem chegar ao terminal com 30 minutos de antecedência ao horário de partida do ônibus.