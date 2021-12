Rodoviária registra movimento moderado para Ano-Novo

Às vésperas do feriadão do Ano Novo, os soteropolitanos já aproveitaram para embarcar na Rodoviária de Salvador com destino a cidades do interior da Bahia. Nesta quinta (30), no entanto, não houve correria de passageiros no terminal, que apresentou um movimento considerado moderado se comparado com o que costuma acontecer nos outros anos, com grandes filas para compra de passagens e ônibus lotados. Neste final de semana, a estimativa é que cerca de 7 mil pessoas passem pelo terminal, segundo a Agerba (agência que regula o transporte público no estado).

Para o Réveillon do ano passado, a agência previa cerca de 65 mil passageiros no período de 26 a 31 de dezembro. De acordo com o órgão, os destinos mais procurados são as praias do Litoral Norte, municípios como Vitória da Conquista e Barreiras, além das cidades do extremo-sul, mesmo com as fortes chuvas que atingem a região desde o início de novembro, que já deixaram 91.806 pessoas desabrigadas ou desalojadas e 25 mortos, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Neste feriado, a Agerba informa que o sistema rodoviário intermunicipal de transporte não ofertará horários extras de forma programada, somente na quarta-feira (29), quando o terminal apresentou um aumento na demanda, que foram ofertados cinco horários extras, mas, hoje (30), os horários regulares suprem a demanda por passagem. Diariamente são ofertados na capital 540 horários regulares no terminal. A agência espera que ocorra um retorno mais intenso de passageiros no domingo (2) e na segunda-feira (3).

Ano Novo no interior

No primeiro andar da rodoviária, onde ficam os guichês para compra e retirada de passagens, a sanitarista Elvira Rodrigues, 28 anos, enfrentava uma fila com cerca de 15 pessoas para comprar seu bilhete, o da irmã e sobrinha com destino a Pojuca, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A expectativa de Elvira é passar a virada de ano com tranquilidade e sem aglomerações. “Mesmo que as coisas estejam melhores [devido à diminuição nos números da Covid-19], eu vejo a cidade muito cheia. Vou ficar na fazenda, um lugar menos movimentado, só com minha família, em busca de sossego e isolamento", afirma.

Com relação ao movimento na rodoviária, a sanitarista conta que ficou surpresa ao ver o terminal com um fluxo moderado de passageiros, já que ela sempre notou que o local fica lotado em outros feriados. Quem também não enfrentou problemas para embarcar foi o administrador Osvaldo Junior, 50, que mora em Salvador e comprou sua passagem online com destino a Santa Terezinha para passar o Ano Novo com a família. Na rodoviária, Osvaldo não precisou pegar filas e retirou seu ticket em menos de cinco minutos. “Espero fazer um passeio legal, um réveillon diferente também, porque nunca passei a virada no interior”, conta.

Já o pedreiro Joilton da Cruz, 45, que estava indo para Cachoeira, conta que precisou ficar cerca de 25 minutos na fila para comprar sua passagem. “Acho que deveria ter ônibus extras para lugares mais procurados, como é o caso da cidade que estou indo”, explica o soteropolitano. Joilton viaja todos os anos para passar o réveillon no mesmo município com sua família, mas, desde o ano passado, ele faz isso de uma forma diferente. “Quando eu vou lá eu nem posso abraçar minha avó, que tem 100 anos, preciso vê-la de longe por causa da Covid-19. Agora ainda tem esse surto de gripe, estamos sendo muito cuidadosos para evitar o contágio”, destaca o pedreiro.

Para não ter que ficar muito tempo na fila com seu filho, esposa e mais bagagens, Joilton seguiu para a rodoviária à tarde e sua família foi pela manhã. O pedreiro chegou no terminal às 15h e só conseguiu embarcar às 16h30, por isso o apelo por mais horários de saída de ônibus com destino à Cachoeira. Vale ressaltar, entretanto, que, de acordo com a Agerba, os horários regulares ainda conseguem atender a demanda, mas, caso haja necessidade, serão disponibilizadas viagens adicionais.

Ferry-Boat

A Operação de Verão, que atende aos feriados de Natal e Réveillon no Ferry-Boat, de acordo com informações da Internacional Travessias Salvador, teve início na segunda-feira (20) e seguirá até 10 de janeiro, com os seis ferries em funcionamento, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Pinheiro, Anna Nery, Ivete Sangalo e Rio Paraguaçu.

A partir do Terminal São Joaquim, os horários de saída são: 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h; e a partir do Terminal Bom Despacho, 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h. Além das saídas nos horários oficiais, viagens extras irão ocorrer nos horários de maior demanda para reduzir o tempo em fila.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro