Rodoviárias fechadas, lanchas e ferry-boat reduzidos: entenda a suspensão do transporte

A partir desta sexta-feira (20), estão proibidas todas as viagens de transporte coletivo intermunicipal em pelo menos oito cidades da Bahia. A medida, que vale tanto transportes públicos e privados rodoviários, é uma das ações adotadas pelo governo do estado para conter a disseminação do coronavírus. O transporte hidroviário deverá ser reduzido.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a suspensão de viagens por dez dias afeta os municípios que tiveram casos confirmados de coronavírus, além de cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). São elas: Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica.

Nota do editor: o governo do estado informou que houve um erro no decreto e que não haverá suspensão, como publicado e divulgado anteriormente, mas redução no serviço do ferry-boat e lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande.

Entenda como cada transporte será afetado

Rodoviário:

Os terminais rodoviários das seguintes cidades serão fechados nesta sexta-feira, ficando abertos apenas até esta quinta-feira (19):

Salvador

Feira de Santana

Porto Seguro

Prado

Bom Despacho (Itaparica)

O último ônibus a circular nessas cidades sai da Rodoviária de Salvador na madrugada desta quinta para sexta-feira, à meia-noite. Às 9h de sexta, deve chegar o último coletivo esperado no terminal soteropolitano. Após essa chegada, a estação será fechada.

Além disso, os ônibus interestaduais ficam proibidos de circular em todo o território da Bahia.

A única exceção para o transporte intermunicipal entre as oito cidades é para o deslocamento de trabalhadores que morem nesses municípios e estejam sendo levados para exercício de atividade profissional.

Hidroviário

Pelo decreto, o transporte através do sistema ferry-boat e das lanchas também estaria suspenso. No fim da manhã desta quinta, porém, o governo retificou a publicação e informou que, na maioria dos casos, trata-se de uma redução.

O funcionamento do ferry-boat e das lanchas para Vera Cruz deverá ocorrer com redução de horários. Uma resolução está sendo produzida pela Agerba e será anunciada ao longo desta quinta com a definição dos novos horários de travessia. Segundo o governo do estado, os novos horários serão suficientes para atender a demanda.

Nos finais de semana e feriados, não haverá operação nos terminais marítimos.

Já o transporte hidroviário para Morro de São Paulo e Barra Grande será de fato suspenso, conforme decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (19).

A Agerba foi procurada pelo CORREIO, mas ainda não respondeu aos questionamentos. A Internacional Travessias, concessionária que administra o sistema, informou que só poderá comentar o caso após o posicionamento da Agerba.

