Rodoviário é agredido durante assalto em Castelo Branco

Um rodoviário foi agredido após ser assaltado no bairro de Castelo Branco, na madrugada desta sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 4h, quando ele aguardava o transporte para ir trabalhar.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 47ªCIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo no final da Rua D. No local, os policiais encontraram um ônibus prestando socorro a vítima.

De acordo com a PM, o rodoviário estava ferido após ter levado coronhadas de uma pistola no rosto. A viatura levou a vítima ao Hospital Geral do Estado(HGE), onde ele recebeu atendimento médico.

Em um vídeo, o rodoviário revela as características do assaltante e que ele sempre comete assaltos na região, usando uma roupa preta.

Rondas foram feitas pela região, porém o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.