Rodoviários da extinta CSN fazem protesto em Salvador

Rodoviários da antiga concessionária CSN fazem um protesto na Avenida ACM nesta terça-feira (19), cobrando pagamento de direitos trabalhistas como a rescisão. Eles foram demitidos quando o contrato da empresa com a prefeitura chegou ao fim e agora pedem também para serem contratados por outras empresas do setor.

A Transalvador diz que ato acontece na região da Estação Rodoviária, com a lentidão chegando também às Avenidas Tancredo Neves e Paralela. A Guarda Municipal também acompanha a manifestação.

Outra manifestação do grupo aconteceu na semana passada, impedindo saída de ônibus na Estação da Lapa.

A Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob) diz que tenta intermediar as negociações para a venda dos terrenos da antiga CSN - o valor seria usado para pagar os trabalhadores. Contudo, o prefeito Bruno Reis já havia informado em reunião em maio que o processo poderia levar até 90 dias. A prefeitura ressalta que se trata de uma empresa privada e cabe à ela conduzir os pagamentos.

Intervenção

A prefeitura de Salvador decretou intervenção na CSN em junho de 2020, por irregularidades no contrato. Depois disso, 2,8 mil funcionários da empresa foram contratados via Reda pela prefeitura. Em março de 2021, o contrato com a CSN foi rescindido e outras empresas assumiram a maior parte da mão de obra, mas segundo o Sindicato dos Rodoviários cerca de 800 deles não foram reaproveitados, ficando desempregados.

Eles também não foram indenizados, com o pagamento dependendo da venda de terrenos da CSN. A Coordenadoria de Execução e Expropriação (CEE) do Tribunal Regional da 5ª Região (TRT-5) já publicou edital referente à alienação judicial por iniciativa particular para a venda de dois terrenos pertencentes ao grupo Transportes Urbanos SPE (CSN). Situados no bairro Granjas Rurais Presidente Vargas, em Salvador, a área total dos dois imóveis é de 12.277m².