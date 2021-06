Rodoviários de Salvador anunciam paralisação de 4h na manhã desta terça (22)

Mais de 80% da frota de ônibus prevista para circular em Salvador, na manhã desta terça-feira (22), vai permanecer na garagem entre 4h e 8h, quando os rodoviários realizam uma manifestação para cobrar o cumprimento de uma cláusula do acordo fechado com os patrões, referente a depósito de adiantamento salarial.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, segundo o qual o adiantamento – que corresponde a 40% do salário de motoristas, cobradores e outros funcionários – deveria ter sido pago até o dia 20.

O Consórcio Integra enviou comunicado à entidade sindical informando que não teria como fazer os depósitos nesta segunda (21), prevendo esse pagamento apenas para o início de julho.

A paralisação desta terça deve atingir, principalmente, as garagens das empresas OT Trans e Plataforma, que respondem por cerca de 85% da frota soteropolitana.

De acordo com Pedro Celestino, advogado do Sindicato dos Rodoviários, caso não ocorra uma resposta positiva por parte do patronato, “outras manifestações, talvez mais contundentes, poderão acontecer”. Ele não especificou quais.

A assessoria do Consórcio Integra não foi localizada para comentar a situação.