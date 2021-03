Rodoviários fazem paralisação e 'amarelinhos' fazem operação especial

Os rodoviários da empresa Consórcio Salvador Norte pararam as atividades na manhã desta segunda-feira (29), em Salvador. A CSN atendia a região de Mussurunga e Orla, mas teve o contrato rescindido pela prefeitura no fim de semana.

Para reduzir os impactos da paralisação, a Secretaria de Mobilidade (Semob) organizou uma operação especial para atender os passageiros dessa região. A partir desta segunda-feira, o atendimento aos usuários que utilizavam as linhas operadas pela CSN será realizado através de ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), os "amarelinhos".

Segundo informações da prefeitura, o plano vai atender os usuários de 30 linhas das 68 operadas da CSN, e foi definido levando em consideração, além da possibilidade de integração como metrô, buscar também atender os principais corredores da cidade e trechos considerados de micro acessibilidade. Cerca de 200 veículos “amarelinhos” irão atuar na operação. Com isso, as linhas regularmente operadas pelo Stec estarão temporariamente suspensas, até que a situação seja normalizada.

Os usuários deverão se orientar pelo nome da linha, que ficará exposto no letreiro dos ônibus. A integração será permitida tanto com o metrô como com outras linhas urbanas – não será permitida a integração com linhas metropolitanas.

Os amarelinhos começaram a circular a partir das 4h, saindo dos bairros em direção às estações, e as últimas viagens irão acontecer às 21h, saindo das estações, e mantendo os horários da operação para o toque de recolher. A operação será acompanhada diariamente por equipes da Semob, para que sejam feitos os ajustes necessários.

Confira abaixo as linhas que serão operadas pelo STEC:

Lapa x HGE

Lapa x Daniel Lisboa (via Waldemar Falcão)

LB1 – Lapa x Chame-Chame

LB2 – Lapa x Barra Avenida/Barra

LB3 – Lapa x Garibaldi/Ondina

Lapa x Rio vermelho (Cardeal da Silva)

Lapa x Caixa D’Água

Pau Miúdo x França/Campo Grande

Cosme de Farias/Estação de Brotas x Engenho

Velho de Brotas/Lapa

Nordeste x Lapa

Santa Cruz x Calçada/Bonfim

Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa

Boca do Rio x Ribeira

Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas

Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1/Boca da

Mata

Estação Mussurunga x Mussurunga 1 Setor G/C

Estação Mussurunga x Mussurunga 2 Setor L/J

Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão

Estação Mussurunga x Mussurunga 2 Setor H/I

Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho

Estação Mussurunga x Barra 3

Estação Mussurunga x Fazenda Grande 4/3/2

Estação Mussurunga x Ribeira/São Joaquim

Estação Mussurunga x São Joaquim

Estação Mussurunga x Bairro da Paz

Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias

Estação Mussurunga x Cajazeira 11/Setor C

Estação Mussurunga x KM 17

Estação Mussurunga x Stella Mares

Estação Mussurunga x Praia do Flamengo R 1

Terminal Acesso Norte x Cidade Nova /Pau Miúdo