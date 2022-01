Rodoviários fazem paralisação e ônibus deixam de circular em Salvador

Rodoviários de duas empresas de ônibus estão fazendo uma paralisação na manhã desta quinta-feira (20). Por causa disso, cerca de 600 coletivos não estão circulando na cidade nesta manhã.

Os trabalhadores das empresas Plataforma e OT Trans fazem assembleia na porta das garagens. A previsão é de que os ônibus voltem a circular a partir das 8h. A paralisação atinge as regiões do miolo da cidade, como Mussurunga, Pirajá e Cajazeiras.

A categoria pede melhorias no sistema de transporte público, além do cumprimento do acordo com a empresa CSN, firmado no ano passado. O acordo previa o pagamento de indenização aos trabalhadores após o encerramento da empresa.