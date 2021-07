Rodoviários interditam acesso à Estação da Lapa em protesto

Rodoviários de Salvador fazem um protesto na frente da Estação da Lapa nesta terça-feira (27). Eles pedem mais agilidade no pagamento de um acordo com a Concessionária Salvador Norte (CSN). Os ônibus não estão entrando nem saindo da estação.

A categoria cobra o pagamento de verbas indenizatórias aos trabalhadores que foram dispensados e ainda não receberam os direitos trabalhistas depois que a empresa fechou.

Vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Fábio Primo explica que o horário escolhido para o ato foi para ter menor impacto para a população. "Sabemos dos transtornos que esse tipo de protesto causa", afirma ele. O dirigente diz que um acordo foi assinado no dia 11 de julho com prazo de cinco dias para que o pagamento fosse feito, mas isso ainda não aconteceu.

A manifestação acontece de maneira pacífica.

Impasse

A CSN teve o contrato rescindido pela prefeitura de Salvador por conta de várias irregularidades indicadas por uma auditoria. A empresa tem um total de dívidas de R$ 516 milhões, segundo o prefeito Bruno Reis.

Em junho do ano passado, a prefeitura decretou intervenção na empresa, que não estava pagando em dia e descumpria o acordo coletivo com os rodoviários.

Uma audiência em abril desse ano teve um acordo parcial entre rodoviários e CSN. Foi definido que as demissões de 4,5 mil funcionários seria formalizada para que eles consigam ter acesso ao FGTS e seguro-desemprego.

No início desse mês, sem a situação ser resolvida, os rodoviários fizeram uma paralisação de cerca de 5 horas para chamar atenção para o problema.