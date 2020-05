Rodoviários terão nova reunião e greve pode começar na próxima terça

Salvador pode amanhecer sem ônibus já na semana que vem. É que os rodoviários estão com a perspectiva de iniciar a greve da categoria já na próxima terça-feira (26).

Apesar da possibilidade, o martelo sobre o início ou não da greve só será batido mesmo na segunda-feira (25), quando haverá uma assembleia geral entre o Sindicato dos Rodoviários de Salvador e seus associados. O encontro será online e terá início a partir das 14h.

Ao CORREIO, o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários disse que a categoria teve uma reunião nesta quarta (20), mas não houve nenhuma proposta feita pelos patrões.



"Não ficou nada decidido e não houve apresentação de proposta pelo lado dos patrões. Hoje, nosso maior pedido é em relação à questão dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Solicitamos que tenha barreira de acrílico onde fica o motorista, o cobrador. Pedimos também testes-rápidos para a categoria e aferição de temperatura nas garagens", disse.

Segundo Primo, os rodoviários se queixam da ausência de luvas para cobradores, de dispositivos de álcool em gel e de reposição de máscaras para a categoria.

"Recebemos umas máscaras há um mês e elas estão ficando velhas, desgastam, porque usamos todos os dias. É um descaso muito grande conosco. A prefeitura até atendeu a um pedido antigo e instalou barreira pra alguns motoristas, mas falta responsabilidade em relação às demais reivindicações".

Ao CORREIO, o secretário da Semob, Fábio Mota, disse que a responsabilidade de garantir o material de proteção dos rodoviários é da empresa da qual eles fazem parte.

"Os rodoviários não são funcionários da prefeitura, eles atuam para uma empresa privada. Portanto, não sabe a nós esse tipo de responsabilidade. Há uma grande confusão em relação a isso. Fizemos distribuição de material, mas é de competência da empresa para qual eles prestam serviço esse tipo de pedido. Materiais, testes, isso tudo não tem relação com a nossa secretaria", disse.

Diretor da Associação das Concessionárias do Serviço de Transporte Público de Passageiros por Ônibus Urbanos de Salvador (Integra), Jorge Castro confirmou que participou da reunião nesta manhã e garantiu que todas as medidas de segurança decretadas pela prefeitura estão sendo cumpridas.

"Em relação à questão dos EPIs, nós cumprimos a legislação e todos os procedimentos indicados pela prefeitura. Tudo que é dito, cumprimos. Já em relação às demais negociações, não vejo futuro", disse.

Segundo Castro, a categoria também pede alguns benefícios, o que não pode ser negociado diante do cenário atual. "Não temos como dar andamento em nada. Estamos com apenas 28% do faturamento em relação a meses anteriores, além de ter apenas 30% da mão de obra trabalhando. Os rodoviários, que trabalhavam 210 horas por mês, estão trabalhando 63. Houve redução na jornada", disse.

Salvador, que tem habitualmente uma frota de 2.400 veículos à disposição, hoje tem apenas cerca de 1.100 nas ruas. Além disso, os 22 milhões de passageiros pagantes caiu para cerca de 6,5 milhões.

"Dialogamos com eles, mas não temos mesmo o que fazer. O que eu pude fazer foi sugerir esse diálogo de negociar benefícios lá para outubro. Eu entendo, são merecedores, mas não há muito o que eu possa fazer", completou.