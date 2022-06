Rodrigão pode estrear pelo Vitória contra o Botafogo-SP

A 30ª contratação do Vitória para a temporada pode estrear com a camisa vermelha e preta na 11ª rodada da Série C do Brasileiro. Após cumprir suspensão, o centroavante Rodrigão está à disposição do técnico Fabiano Soares para o jogo contra o Botafogo-SP, domingo (19), às 17h, no Barradão.

Apesar de ainda não ter entrado em campo, ele já foi relacionado pelo treinador. Rodrigão sentou no banco de reservas do Barradão na derrota por 2x1 para o Volta Redonda, no último dia 5. Lá, não ficou sequer durante toda a etapa inicial da partida.

Aos 28 minutos do 1º tempo, após reclamar da arbitragem, o atacante levou cartão vermelho. Por isso, ficou fora do empate em 1x1 com Atlético-CE, sábado (11) passado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Diante do time cearense, Santiago Tréllez ganhou nova oportunidade como camisa 9, mas seguiu sem conseguir balançar a rede. O gol do Leão foi anotado por Rafinha.

Com 11 pontos, o Leão é o 12º colocado da Série C do Brasileiro. Com mesmo pontuação, o Botafogo-SP está uma posição abaixo, em 13º lugar. O time paulista leva a pior no saldo de gols (0 contra -1). Após dois tropeços, o Vitória busca a reabilitação no campeonato.