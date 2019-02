Rodrigo Andrade lamenta baixas do Vitória contra a Juazeirense

A lista de desfalques do técnico Marcelo Chamusca para o duelo do Vitória com a Juazeirense, no domingo (24), às 17h, é considerável. O comandante perdeu seu zagueiro e capitão, Edcarlos, e seu lateral direito Jeferson - que vinha atuando improvisado na esquerda.

Edcarlos e Jeferson se queixaram de dores musculares e foram poupados pelo departamento médico da viagem até Juazeiro, onde será a partida. A eles se junta o atacante Cleber, suspenso por ter sido expulso na última rodada pelo Baianão, 2x2 com o Bahia de Feira no dia 10 de fevereiro.

Confirmado como titular contra a Juazeirense, Rodrigo Andrade lamentou as baixas: "Edcarlos, sem comentários, jogador excelente que orienta bastante a equipe dentro de campo. Perdemos também o Jeferson, grande desfalque. Mas todo mundo tá preparado para dar uma resposta".

Por outro lado, o Leão terá o retorno do lateral esquerdo Marcelo Benítez, que terminou a temporada 2018 como titular mas ainda não atuou neste ano por ter sofrido uma lesão na pré-temporada. "Deu nem para acreditar que ele estava machucado pelo jeito que voltou a treinar. Está muito bem", disse Rodrigo Andrade sobre o companheiro.

O rubro-negro fez mais um treino fechado para a imprensa na manhã desta sexta-feira (22), no Barradão. Segundo a assessoria de imprensa do Leão, Chamusca trabalhou bolas paradas e montou um time titular.

O Leão vem de três resultados ruins: empate com o Bahia de Feira, derrota e eliminação na Copa do Brasil para o Moto Club e empate com o Ceará no Barradão. O duelo com a Juazeirense, vice-lanterna do estadual, pode ajudar a levantar a moral da equipe.

"A gente teve uma semana inteira para treinar e acho que deu para acertar várias coisas no time. E depois que a gente chegar a Juazeiro (ainda nesta sexta-feira (22) ainda vamos treinar lá (no sábado). Então estaremos bem preparados para essa partida", finalizou Rodrigo.