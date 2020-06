Rodrigo Faro desabafa sobre a perda do pai: 'álcool destrói, mata e acaba com lares'

O apresentador e ator Rodrigo Faro desabafou nesta segunda-feira (1º), em uma entrevista à apresentadora Ana Hickmann no YouTube, sobre a morte do seu pai, vítima do alcoolismo.

"Meu pai morreu muito cedo. Meu pai foi vítima da bebida, ele era alcoólatra. Mamãe passou uma barra muito grande cuidando da gente. Eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Eu me tornei o homem da casa aos 8 anos de idade", comentou o apresentador.

Ana, então, questionou como era a relação de Faro com o pai na infância e ele lembrou. "Eu peguei a fase maravilhosa do meu pai. Meu pai era um cirurgião dentista, dos melhores. Um pai extremamente amoroso, um marido incrível para a minha mãe, um cara que cuidava da família", contou.

"Até que uma coisa chamada bebida alcoólica, que deveria estar incluída entre as drogas, porque destrói, mata e acaba com lares e pessoas e gera violência assim como qualquer droga, acabou com tudo", disse Faro.

O apresentador acrescentou que, nos últimos anos de vida do pai, a situação em sua casa ficou bem complicada. "Comecei a ver algumas cenas do meu pai chegando em casa, das brigas com a minha mãe, de eu ter às vezes que proteger a minha mãe. Ou a minha mãe pedir para eu descer para o apartamento de outras pessoas com o meu irmão porque a coisa estava complicada. Aí eu comecei a entender o que a bebida faz com a vida de uma pessoa", lamentou.

Faro afirmou ainda que, depois disso, prometeu que nunca beberia na vida: