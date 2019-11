Rodrigo Faro diz que seu patrimônio é 'bem maior' que R$ 133 mi

Foto: Reprodução

Rodrigo mostrou que tem mesmo um faro para o dinheiro. O blogueiro Leo Dias entrevistava o versátil apresentador da Record quando começou a falar sobre a fortuna de Faro.

O jornalista começou o bate-papo sobre o patrimônio do apresentador quando puxou um dado para embasar a pergunta. "Segundo a Wikipedia, sua fortuna está avaliada em R$ 133 milhões", começou Leo.

Entretanto, Faro interrompeu a pergunta e disparou: "Está errado. É bem mais do que isso", disse chocando Leo Dias.

Vale ressaltar que Faro mora junto à família, em uma luxuosa mansão localizada em São Paulo. O apresentador é casado com Vera Viel. O casal é pai de Maria, 11 anos, Clara, 14 e Helena, de apenas 6. Recentemente ele inaugurou uma piscina aquecida em sua residência. Assista abaixo:

Rodrigo comanda o programa 'Hora do Faro' desde 2014. A atração da Record TV é sucesso nas tardes de domingo. Antes do vespertino, ele foi o apresentador de 'O Melhor do Brasil' de 2008 a 2014, quando foi extinto e seu atual programa entrou no lugar.