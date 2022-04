Rodrigo Mussi segue em estado grave, mas reage bem: 'se mexendo bastante'

O estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi, 36 anos, ainda é considerado grave, mas está reagindo bem conforme diminuem sedação. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (4) pela família do influenciador digital. Mussi está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde o acidente na madrugada do dia 31 de março, enquanto estava em uma corrida pelo aplicativo 99.

Segundo a nota publicada no perfil de Mussi nas redes sociais, apesar de ainda estar sedado, ele tem se movimentado. "Está bem agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminuem a sedação. Hoje apertou o dedo do imrão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia", diz o comunicado.

Veículo ficou destruído (Foto: Reprodução)

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, está animado com a recuperação do ex-BBB. "Consigo vê-lo saindo do HC andando. Tem uma força absurda! Ah, falei pra ele que o SP foi campeão", escreveu Diogo. Rodrigo é torcedor do São Paulo e esteve no primeiro jogo da final horas antes de sofrer o acidente.

Rodrigo sofreu traumatismo craniano, uma fratura e um ferimento profundo nas pernas, além de uma lesão na coluna. No mesmo dia do acidente ele passou por duas cirurgias: uma na cabeça e outra na perna direita. A primeira foi estancar uma hemorragia e colocar um cateter para controlar a pressão no crânio.

Imagens do acidente

O momento do acidente que causou diversas lesões na cabeça e pernas do ex-BBB Rodrigo Mussi foi flagrado por uma câmera de segurança de um prédio na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Nas imagens, é possível ver o veículo branco, conduzido por um motorista de aplicativo, batendo no fundo de uma carreta. Confira:

O motorista Kaique Faustino Reis, de 24 anos, admitiu que pode ter cochilado antes de bater o automóvel na traseira do caminhão que trafegava num acesso à Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente. O motorista do carro por aplicativo deverá ser ouvido nessa semana no 51º Distrito Policial (DP), Rio Pequeno. O caso é apurado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - quando não há a intenção de causar o acidente.

Histórico de acidentes

O motorista que dirigia o veículo já esteve envolvido em outros acidentes de carro antes. Kaíque Reis já se envolveu em, pelo menos, quatro colisões, segundo boletins de ocorrência obtidos pelo UOL. Kaíque não ficou ferido, pois usava cinto de segurança.

Na noite de 8 dezembro de 2021, entretanto, o motorista de aplicativo também atingiu a traseira de outro automóvel. No B.O da época, o motorista do outro veículo afirmou que aguardava o semáforo abrir quando sofreu um "forte impacto" na traseira. Kaíque negou a versão, e alegou que o outro motorista freou bruscamente, sem que houvesse tempo de ele frear. Ele levava duas passageiras.

Em outubro do ano passado, ele relatou na internet outra ocasião similar. Kaíque bateu na traseira de um veículo que aguardava a passagem de um pedestre na faixa. A mulher do carro foi atendida em um hospital regional.

Em fevereiro de 2021, outra colisão teve vez, quando Kaíque bateu em Osasco, São Paulo. Segundo contou a polícia, ele tentava desviar de um cachorro, dentro da garagem de um prédio.

Mudanças

O acidente fez com que a 99 corresse atrás de uma atualização de seus protocolos de segurança. A empresa - que emprega o motorista que conduzia o carro envolvido no acidente - compartilhou nas redes sociais suas novas iniciativas de segurança no trânsito.

"Dentre as medidas, iniciamos ações massivas de educação e iremos aprimorar as nossas políticas para manter o ambiente mais seguro para todos os usuários. Já está ativa a possibilidade do motorista cancelar a viagem caso o passageiro se recuse a usar a proteção, sem penalidades ao condutor", destacou a 99. "Também já implementamos banners de avisos adicionais pedindo o uso do cinto de segurança antes e no início das corridas. Em breve, mensagens de voz também serão adicionadas para esse reforço", acrescentou.

A empresa ainda revelou que, nas próximas semanas, haverá um espaço no próprio aplicativo dedicado para motoristas e passageiros reportarem viagens sem o uso do cinto de segurança. "Usuários que desrespeitarem as regras receberão alertas educativos e até bloqueios, em casos de reincidência", informou.