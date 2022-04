Rodrigo Mussi: tudo o que já se sabe sobre o acidente com o ex-BBB

Participante do Big Brother Brasil 22, Rodrigo Mussi está internado em estado grave desde quinta-feira (31) no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um acidente de carro. O influencer de 36 anos passou por diversas cirurgias nas pernas e na cabeça e tem estado de saúde considerado "delicado".

Como foi o acidente de Rodrigo Mussi

O ex-BBB saia de Osasco, em São Paulo, em um carro de aplicativo e seguia para o bairro Consolação. O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso.

Em reportagem feita pela TV Globo no local, quando ainda não se sabia que Rodrigo estava no veículo, o motorista contou que provavelmente dormiu ao volante. Ele perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão. "Só me lembro do airbag no meu rosto", disse.

O condutor usava cinto e não teve ferimentos. O ex-BBB, porém, não estava com o dispositivo de segurança. Com o impacto, Rodrigo, que estava no banco de trás, foi jogado para frente do veículo.

Qual o estado de saúde de Rodrigo Mussi

Rodrigo foi levado imediatamente ao Hospital das Clínicas com múltiplas fraturas. Lá, foi que ele sofreu um traumatismo craniano e tinha outros ferimentos graves pelo corpo.

Horas depois, já de noite, Rodrigo passou por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça. O ex-BBB vai ficar em observação nas próximas 48 horas. Ele permanece na UTI e está sedado. Um boletim médico oficial do hospital deve ser divulgado na manhã desta sexta. Visitas não são permitidas.

Demora na identificação

Apesar de o acidente ter sido na madrugada, apenas à noite houve a divulgação de que Rodrigo era o passageiro do veículo. Isso porque o ex-BBB não possuia nenhum documento de identificação no momento. Apenas à tarde o irmão, Diogo Mussi, soube do ocorrido, segundo o portal Metrópoles.

Onde Rodrigo Mussi estava

Poucas horas antes da batida, o ex-BBB esteve no estádio do Morumbi para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras.

Em seu perfil no Instagram, ele fez uma série de publicações comemorando a vitória do time da casa por 3x1, acompanhado inclusive do também ex-BBB Guilherme Napolitano.

Pai morreu em acidente

Paulista de São José dos Campos, Rodrigo expôs no reality sua relação conturbada com a família — tanto a mãe quanto o pai o expulsaram de casa. Em uma coincidência trágica com a ocorrência desta quinta, seu pai morreu em um acidente de carro.

Já dentro da casa do BBB, ele conversou sobre a perda do pai com os participantes Eslô e Viny e contou que o acidente ocorreu no momento em que ele e o pai estavam se reaproximando.

"Não, ele estava depressivo, separando da mulher dele. Acho que ele se tocou, não sei", disse Rodrigo no programa. "Ele bebeu muito naquela noite (quando ocorreu o acidente), e estava depressivo quando conversava comigo. E ele bateu o carro. Eu nunca vou saber se foi propositalmente, nunca vou saber. Mas assim, morreu, cara. E minha vida foi pra baixo."