Rodrigo Sant'Anna termina casamento de três anos com roteirista baiano

O ator Rodrigo Sant'Anna terminou seu casamento de três anos com o roteirista Junior Figueiredo, segundo o jornal Extra. Eles se casaram em fevereiro de 2019, durante uma cerimônia íntima em casa.

Após o término, Junior voltou para a Bahia, onde nasceu. Já Rodrigo foi para o Rio de Janeiro. Em abril deste ano, por motivos profissionais, eles haviam trocado a mansão onde moravam juntos no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, por um casarão na capital paulista.

E Rodrigo não perdeu tempo e já é presença constante nas baladas cariocas. Na semana passada, o humorista esteve com amigos em uma boate gay no bairro de Copacabana.

Com o fim do casamento, o agora ex-marido do ator fez uma limpa em seu Instagram, deletando a maioria dos cliques ao lado de Rodrigo.