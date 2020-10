Rodriguinho inicia transição e fica mais perto de retorno no Bahia

Um dia depois de vencer o Vasco, o Bahia voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para pegar o Fluminense, adversário deste domingo (11), às 16h, no Maracanã.

A novidade do dia foi a presença de Rodriguinho no campo. Recuperado de trauma no pé, o camisa 10 iniciou a fase transição para o campo e deu algumas voltas no gramado da Cidade Tricolor. Além dele, o lateral Nino, que está com um incômodo na coxa, também fez um treino específico. A dupla não deve ficar à disposição de Mano para o jogo no Rio de Janeiro.

A tendência é a de que Rodriguinho volte ao time apenas na partida contra o Goiás, na sexta-feira (16), no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Enquanto Nino e Rodriguinho corriam, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na última quarta-feira fizeram um treino com bola com foco no cruzamento, finalizações e posse em campo reduzido.

Já os titulares fizeram o típico regenerativo na academia e fisioterapia do clube. O elenco do Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (9), na Cidade Tricolor. No sábado (10), o time faz a última atividade em Salvador e logo depois embarca para o Rio de Janeiro, local da partida.