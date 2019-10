Roger admite que Bahia está com menos pontos do que gostaria

Em entrevista na véspera do duelo diante do Grêmio, em Porto Alegre, o técnico Roger Machado admitiu que o Bahia está devendo alguns pontos na Série A e espera que a reabilitação venha nesta quarta-feira (16), quando a equipe enfrenta os gaúchos às 19h15, na Arena do Grêmio.

“Dentro da nossa expectativa para o campeonato, nosso objetivo era que nesse momento já estivéssemos acima dos 40 pontos. Porém, os últimos três resultados frustraram um pouco a gente”, admitiu o treinador.

Roger refere-se às derrotas para o Athletico-PR em casa, por 2x1, e o empate com o São Paulo em 0x0, ambos em casa, além da derrota para o Fluminense fora de casa no último sábado, por 2x0.

“Sabíamos que seriam jogos difíceis, mas o peso desses três resultados é grande, obviamente, pelos objetivos que temos para a competição. Mas temos que ter a consciência de que o caminho está certo e que nós vamos tirar pontos de outros adversários mantendo o trabalho”, completou o comandante.

Rival completo

Enquanto o Bahia não ganha há três partidas, o time gaúcho chega empolgado pelos últimos resultados: ganhou do Ceará por 2x1, em Porto Alegre, e goleou o Atlético em Minas por 4x1.

Com o retorno dos selecionáveis Éverton, Kannemman e Matheus Henrique, a tendência é que Renato Gaúcho escale time com força total para cima do Bahia, que por sua vez não conta com Nino Paraíba e Moisés.

Roger não se preocupa: “Vejo sempre o Renato falar que ele não tem time, ele tem um grupo. É igual com a gente. Quem está em campo é sempre o Grêmio e nossas ambições têm que ser tão grandes quanto a força do adversário”, avisou.