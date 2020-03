Roger confirma estreia de Rodriguinho no Bahia contra o Confiança

Chegou a hora do camisa 10. O técnico Roger Machado confirmou nesta sexta-feira (6) que Rodriguinho vai entrar em campo contra o Confiança, mas deixou em aberto se o último reforço do tricolor será titular ou começará no banco de reservas o confronto de sábado (7), às 16h, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Roger disse em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo que não tem dúvida sobre a entrada de Rodriguinho, mas também precisa valorizar os jogadores que entraram nas últimas partidas e deram conta do recado: o time principal do Bahia fez quatro jogos depois da última derrota, contra o Vitória, pelo Nordestão, e não perdeu nenhum: três triunfos e um empate.

"Não tenho dúvida que o Rodriguinho vai jogar. Veio com status para ser referência em nosso time, jogador experiente, grandes passagens (...). Não tenho dúvida que vai estar em campo. Só não vou dizer se vai ser durante ou desde o início. Mas também é importante que eu diga que o time vem jogando bem. Além de colocar aquele que veio com status para ser a referência, tenho que ser justo com quem está jogando", disse o treinador.

Roger acredita que Rodriguinho vai assumir o protagonismo de forma natural dentro do Bahia e que terá uma contribuição fundamental no elenco.

A partida pode encaminhar a classificação do Bahia para a segunda fase do regional. O Confiança é líder do Grupo B com 13 pontos, a melhor campanha da competição. O tricolor é o vice-líder do Grupo A com oito pontos ganhos.

Após a partida pela Copa do Nordeste, o Esquadrão entrará em campo novamente no sábado (7) para enfrentar o Doce Mel às 19h, em partida válida pelo Campeonato Baiano. Na ocasião, quem joga é o time sub-23, treiando por Dado Cavalcanti e líder do estadual.