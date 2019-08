Roger não confirma volta de Gilberto e avalia Guerra de titular

Autor de 22 gols na temporada e artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, com sete tentos, o atacante Gilberto vai viajar com elenco para Belo Horizonte, mas não tem presença garantida na partida contra o Atlético-MG, sábado (24), às 11h, no estádio Independência.

Com um edema na coxa, o jogador vai ser avaliado pelo departamento médico do clube para saber se terá condições de entrar em campo.

"Gilberto treinou ontem, fez a parte da transição, que é o step anterior ao campo, e hoje ele vai para o campo. Correndo tudo bem... Eu o coloquei na relação. Agora preciso confirmar o campo", explicou o técnico Roger Machado.

Nesta quinta-feira (22), Roger fechou o treino e não deu pistas sobre o time que começa a partida em Belo Horizonte. Além de Gilberto, o treinador tem dúvidas no meio-campo.

Após o bom desempenho contra o Goiás, Ronaldo pode ganhar a posição de titular. Outro que disputava uma vaga no time é o meia Guerra. Certo mesmo são os retornos de Gregore e Nino Paraíba, recuperado de lesão na coxa.

"Com o Guerra eu ganho um jogador com destreza e habilidade, inteligência para jogar em uma área de campo congestionada. Ser um jogador de jogada semifinal e final. Vem retornando de uma lesão de joelho. A gente avalia se dentro do retorno a gente precisa dar mais tempo", analisou Roger.

Após o treino no Fazendão, a delegação do Bahia embarcou para Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (23), o time treina no CT do Cruzeiro e finaliza a preparação para o duelo.