Roger relaciona erros a estado emocional: 'Pressão influencia'

O momento vivido pelo Bahia no Campeonato Brasileiro tem deixado o torcedor tricolor de cabeça inchada. Contra o Palmeiras, na tarde deste domingo (17), na Fonte Nova, o Esquadrão teve a chance de encerrar o jejum sem vencer na Série A ao fazer um bom primeiro tempo e largar na frente, mas cometeu muitos erros na segunda etapa e viu o Palmeiras empatar.

Na avaliação do técnico Roger Machado, a pressão por não conseguir os resultados positivos tem feito o Esquadrão tropeçar no momento em que mais precisa.

"Não tenha dúvida de que a pressão influencia. Nós, como atletas, emocional é 50% da nossa capacidade. Se eu não tiver confiança e tranquilidade, se me sentir pressionado pela minha torcida ou pela torcida adversária, minha capacidade de tomar decisão, meus erros vão se acentuar. Nós somos medidos como profissionais nestes momentos, por quanto peso consigo carregar sem envergar e manter naturalidade do meu jogo. Se a gente permitir emocionalmente sair da partida por esses eventos de pressão e eles se repetirem e eu não conseguir me manter emocionalmente equilibrado, vai denotar que este nível não estou conseguindo jogar", analisou Roger.

"Para cada nível, há espaço para aqueles profissionais. Embora dolorosos, esses momentos são importantes para a gente perceber quem consegue aguentar bem a pressão, onde há erros de passe, teve mais no segundo do que no primeiro tempo. No primeiro tempo, com a energia toda, você está mais lúcido. No segundo, ficou mais marcante, o adversário retém mais a bola. Tomada de decisão equivocada, em função do cansaço, pressão, outros resultados que não têm acontecido. Nos colocam pressão pelo resultado. Não à toa, estacionamos neste momento, que era importante, aspirávamos coisas boas no campeonato. Vamos tirando lições e organizando e motivando jogadores para que passem por esses momentos", continuou o treinador.

Contra o Palmeiras, Roger foi forçado a mexer no time, já que não contou com o zagueiro Juninho e o atacante Artur, ambos titulares. Mas ele também fez mudanças por opção ao deixar Nino Paraíba no banco e escalar João Pedro como titular. Segundo o treinador, as ausências não interferiram no resultado do duelo.

"Penso que as ausências não influenciaram no resultado, porque a formação já esteve presente em campo outras vezes e nos deu abertura do placar. Primeiro tempo equilibrado, conseguimos sair na frente, tendo controle do jogo muitas vezes, não só defendendo e contra-atacando, mas organizando jogadas, atacando profundidades curtas, como planejamos a semana em função das movimentações da defesa do Palmeiras. Primeiro tempo fomos melhores. No segundo, com as trocas do Palmeiras, qualidade de quem entrou, jogadores que manejam bem a bola, nos empurraram para nosso campo, a gente não conseguiu organizar algumas saídas. Fiz a troca do Gilberto, apesar de ser mais rápido nas profundidades, a bola não estava parando com a retomada dele de pivô, a gente não conseguiu, em vários momentos, com erros de passe, empurrar o Palmeiras. Não vejo ausências como determinantes. Jogamos com o vice-líder da competição. O que lamentamos nessa fase é não obrigatoriamente um empate com o vice, mas são os pontos que deixamos em casa contra Ceará, Chapecoense, que nos colocariam em outra condição na tabela", afirmou.

O próximo compromisso do Bahia será no domingo (24), quando enfrenta o Goiás, às 16h, no estádio Serra Dourada. Até lá, Roger Machado terá uma semana para preparar o time. Ele ganha os retornos de Juninho, Artur e Guerra, mas perde o volante Flávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.